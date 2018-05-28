"Значно потеплішає": яка погода чекає на українців в останні дні травня

Дощі очікуються на півночі нашої країни в останній день весни

Стало відомо, якою буде погода в останні дні травня. Про це передає "Сегодня".

У вівторок, 29 травня, в Україні значно потеплішає. У всіх регіонах країни повітря прогріється до +25-28 градусів. Українців чекає спекотний день і прохолодна ніч.

Фото: Захід (рixabаy.com)

Прохолодніше все буде в Луганській та Харківській області. Там денна температура повітря опуститься до +22-24 градусів, а нічна – до +7-9 градусів.

У середу, 30 травня, похолодання пошириться і на Донеччину, проте в цілому температурна картина по країні практично не зміниться. Все так само буде сухо і тепло.

Фото: Літо (рixabаy.com)

У четвер, 31 травня, на півночі нашої країни пройдуть дощі. Опади очікуються у Київській, Сумській, Чернігівській і Житомирській областях. При цьому на сході країни стане тепліше. Різниця між денною і нічною температурою повітря скоротиться – по всій країні очікується до +26-29 градусів вдень та +12-16 вночі.

Раніше повідомлялося, що українців попередили про дуже спекотне літо.

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