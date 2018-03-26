Знаменитому запорожскому казаку срочно нужна помощь

Его госпитализировали в больницу

Народному артисту Украины Олегу Григорьеву из Запорожья необходима помощь. Об этом сообщает gazeta.zp.ua.

Несколько дней назад актер почувствовал себя плохо в автомобиле и отправился в больницу. Там он пробыл какое-то время, однако вскоре ему снова стало очень плохо.

Фото: Олег Григорьев (vk.com grigoryev60)

Олега Григорьева госпитализировали в девятую городскую больницу в гастроэнтерологию. Ему назначено дорогостоящее лечение, потому семья козака просит о помощи.

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Напомним, что Олег Григорьев с 1991 году руководит Конным театром "Запорожские казаки", где также сам выступает.

Кстати, украинцев просят помочь четырехлетней Даше, которой требуется лечение в Китае.

Целикова Дарья всю свою жизнь страдает из-за детского церебрального паралича, двойной гемиплегии, задержки психомоторного развития, эпилепсии. Ребенок до сих пор неуверенно держит голову, не ползает, не сидит.

Родители Даши говорят, что прошли в Украине с ребенком почти все возможные реабилитационные центры, но существенного улучшения в состоянии ребенка не возникало. Поэтому семья попыталась попасть на лечение в Китае.