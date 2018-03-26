Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Знаменитому запорожскому казаку срочно нужна помощь

STYLERLIFE        26.03.2018 - 10:23
Фото: Олег Григорьев (vk.com grigoryev60)
Фото: Олег Григорьев (vk.com grigoryev60)

Его госпитализировали в больницу

Народному артисту Украины Олегу Григорьеву из Запорожья необходима помощь. Об этом сообщает gazeta.zp.ua.

Несколько дней назад актер почувствовал себя плохо в автомобиле и отправился в больницу. Там он пробыл какое-то время, однако вскоре ему снова стало очень плохо.

Фото: Олег Григорьев (vk.com grigoryev60)

Олега Григорьева госпитализировали в девятую городскую больницу в гастроэнтерологию. Ему назначено дорогостоящее лечение, потому семья козака просит о помощи.

Реквизиты карты Приватбанка: 4731219102312158.

Напомним, что Олег Григорьев с 1991 году руководит Конным театром "Запорожские казаки", где также сам выступает.

Кстати, украинцев просят помочь четырехлетней Даше, которой требуется лечение в Китае.

Целикова Дарья всю свою жизнь страдает из-за детского церебрального паралича, двойной гемиплегии, задержки психомоторного развития, эпилепсии. Ребенок до сих пор неуверенно держит голову, не ползает, не сидит.

Родители Даши говорят, что прошли в Украине с ребенком почти все возможные реабилитационные центры, но существенного улучшения в состоянии ребенка не возникало. Поэтому семья попыталась попасть на лечение в Китае.

"Огромная боль": украинцев просят помочь мальчику с тяжелым заболеванием кожи (фото) Украинцы собрали деньги на операцию тяжелобольному ребенку
Теги: помощь
DAILY > Статьи > 01.03.2018
"Нафтогаз" против "Газпрома": чем завершился спор газовых компаний в Стокгольмском арбитраже
DAILY > Статьи > 26.02.2018
Кадровый вопрос: кого и куда собирается назначить Верховная Рада в ближайшее время
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top