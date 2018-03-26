Знаменитому запорізькому козакові терміново потрібна допомога

Його госпіталізували в лікарню
Народному артисту України Олегу Григор'єву із Запоріжжя необхідна допомога. Про це повідомляє gazeta.zp.ua.
Кілька днів тому актор відчув себе погано в автомобілі і відправився в лікарню. Там він пробув якийсь час, однак незабаром йому знову стало дуже погано.
Фото: Олег Григор'єв (vk.com grigoryev60)
Олега Григор'єва госпіталізували в дев'яту міську лікарню в гастроентерологію. Йому призначено дороге лікування, тому родина козака просить про допомогу.
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Нагадаємо, що Олег Григор'єв з 1991 року керує Кінним театром "Запорізькі козаки", де також сам виступає.
До речі, українців просять допомогти чотирирічної Дашу, якій потрібне лікування в Китаї.
Целікова Дарина все своє життя страждає через дитячого церебрального паралічу, подвійної геміплегії, затримки психомоторного розвитку, епілепсії. Дитина досі невпевнено тримає голову, не повзає, не сидить.
Батьки Даші кажуть, що пройшли в Україні з дитиною майже всі можливі реабілітаційні центри, але істотного поліпшення в стані дитини не виникало. Тому сім'я спробувала потрапити на лікування в Китай.