"Зов души и сердца": участники Крестного хода за УПЦ КП поделились эмоциями

Фото: Крестный ход УПЦ КП в Киеве (Styler/Виталий Носач)

На празднование годовщины со дня Крещения Руси в Киев съехалось более 65 тысяч человек

Около 65 тысяч верующих приняли участие в Крестном ходе в Киеве по случаю 1030-летия Крещения Руси. Одной из главных целей мероприятия было поддержание создания единой Украинской православной церкви. Вместе с простыми гражданами улицами Киева прошлись военные капелланы, президент с семьей и духовенство со всей Украины. Об этом рассказывает "ТСН".

На совместную молитву в центр столицы прибыли украинцы со всех концов страны. На подходах к Владимирскому собору беспрецедентные меры безопасности – участие в молитве принимают глава государства и представители Вселенского патриарха. Храм не вмещает всех желающих помолиться: побывав в святыне, люди уступали место друг другу.

"Чтобы все увидели, что мы единая Украина, что мы приехали из всех уголков Украины. Вот мы стоим напротив плакат – Волноваха написано. И они тоже за объединенную Украину", — рассказали верующие.

Среди прибывших в Киев на праздник — военные с Востока страны.

"Мы чувствовали и чувствуем эту поддержку от капелланов. Мы видим, как меняется общество, когда приходит в общину именно Киевский патриархат", - говорят они.

Сообщается, что возглавить процессию пришлось военным капелланам, после них шло духовенство, политические и общественные деятели, а за ними — более 60 тысяч счастливых паломников с флагами. Участники Крестного хода считают, что инициативу УПЦ МП поддержало в три раза меньше человек.

"Честно – разница колоссальная. Это просто стать между людьми, когда началось богослужение, и тут все сразу понятно. Это не селфи-фото, это зов души и сердца", — рассказывают они.

Патриарх Филарет считает, что Украина возрождается "здесь и сейчас" не только в этот день, но в это время.

"Мы приблизились вплотную, как говорят, к признанию единой поместной Украинской церкви. А это означает, что это приближает нашу победу над внешним врагом", — считает патриарх.

Из-за большого количества присутствующих на мероприятии официальных лиц, госохрана перекрыла путь до Владимирской горки, потому помолиться там удалось не всем. Большинство верующих молились возле Михайловского Златоверхого монастыря. Там с большого экрана рассказывалось о будущей единой Церкви.

Напомним, что глава МИД подчеркнул, что создание единой поместной церкви - это больше, чем политика, это духовная независимость и идентичность.

Ранее Styler подготовил фоторепортаж Крестного хода УПЦ КП в Киеве.

Также напомним, полиция Киева перешла на усиленный режим для обеспечения порядка во время Крестного хода, начало которого было запланировано на 11:30.

Видео: (video.rbc.ua)