"Поклик душі і серця": учасники Хресного ходу за УПЦ КП поділилися емоціями

Фото: Хресний хід УПЦ КП в Києві (Styler/Віталій Носач)

На святкування річниці з дня Хрещення Русі до Києва з'їхалося понад 65 тисяч осіб

Близько 65 тисяч віруючих взяли участь у Хресній ході в Києві з нагоди 1030-річчя Хрещення Русі. Однією з головних цілей заходу було підтримання створення єдиної Української православної церкви. Разом з простими громадянами вулицями Києва пройшлися військові капелани, президент з родиною та духовенство зі всієї України. Про це розповідає "ТСН".

На спільну молитву в центр столиці прибули українці з усіх кінців країни. На підходах до Володимирського собору безпрецедентні заходи безпеки – участь у молитві беруть глава держави і представники Вселенського патріарха. Храм не вміщає всіх бажаючих помолитися: побувавши в святині, люди поступалися місце один одному.

"Щоб усі побачили, що ми єдина Україна, що ми приїхали з усіх куточків України. Ось ми стоїмо навпроти плакат – Волноваха написано. І вони теж за об'єднану Україну", — розповіли віруючі.

Серед прибулих у Київ на свято — військові зі Сходу країни.

"Ми відчували і відчуваємо цю підтримку від капеланів. Ми бачимо, як змінюється суспільство, коли приходить в громаду саме Київський патріархат", - кажуть вони.

Повідомляється, що очолити процесію довелося військовим капеланам, після них йшло духовенство, політичні та громадські діячі, а за ними — понад 60 тисяч щасливих паломників з прапорами. Учасники Хресного ходу вважають, що ініціативу УПЦ МП підтримало в три рази менше людей.

"Чесно – різниця колосальна. Це просто стати між людьми, коли почалося богослужіння, і тут все відразу зрозуміло. Це не селфі-фото, це поклик душі і серця", — розповідають вони.

Патріарх Філарет вважає, що Україна відроджується "тут і зараз" не тільки в цей день, але в цей час.

"Ми наблизилися впритул, як кажуть, до визнання єдиної помісної Української церкви. А це означає, що це наближає нашу перемогу над зовнішнім ворогом", — вважає патріарх.

Через велику кількості присутніх на заході офіційних осіб, державна охорона перекрила шлях до Володимирської гірки, тому помолитися там вдалося не всім. Більшість вірян молилися біля Михайлівського Золотоверхого монастиря. Там з великого екрану розповідалося про майбутнью єдину Церкву.

Нагадаємо, що глава МЗС підкреслив, що створення єдиної помісної церкви - це більше, ніж політика, це духовна незалежність та ідентичність.

Раніше Styler підготував фоторепортаж Хресного ходу УПЦ КП в Києві.

Також нагадаємо, поліція Києва перейшла на посилений режим для забезпечення порядку під час Хресного ходу, початок якого було заплановано на 11:30.

Відео: (video.rbc.ua)