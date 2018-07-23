"Зверски замученных" можно не менять": росСМИ уличили в новом фейке (фото)

Фото: youtube.com/vice news

Пропагандисты заявили, что бойцы ВСУ "убили" двух боевиков

Российские пропагандисты сочинили новый фейк о "зверствах" украинских бойцов на Донбассе. Об этом рассказал блогер под ником "Necro Mancer" на своей странице в соцсети Twitter.

"Ничего нового, просто #роспроп опять сп*зд*л (солгал – ред.). Оно и понятно, "зверски замученных" можно и не менять, вообще", - написал блогер.

На сайте "Первый русский" появилась публикация под заголовком: "Украинские каратели жестоко расправились с похищенными бойцами Донбасса - источник".

В материале заявили, что военнослужащие ВСУ якобы "убили" двух из трех похищенных террористов "ДНР" в поселке Зайцево Донецкой области.

Жена одного из якобы "убитых" рассказала в запрещенной в Украине российской соцсети "ВКонтакте", что на самом деле боевики попали в плен к украинским военным. Она также написала, что их будут судить.

Скриншот поста (twitter.com/666_mancer)

Скриншоты (twitter.com/666_mancer)

Скриншот (tsargrad.tv)

Ранее сообщалось, что боевики "ЛНР" отличились очередным фейком.

Террористы "ЛНР" заявили, что на Донбасс прибыли "иностранные агенты", которые собирают разведывательные данные.

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