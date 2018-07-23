"По-звірячому закатованих" можна не міняти": росЗМІ викрили у новому фейку (фото)

Фото: youtube.com/vice news

Пропагандисти заявили, що бійці ВСУ "вбили" двох бойовиків

Російські пропагандисти вигадали новий фейк про "звірства" українських бійців на Донбасі. Про це розповів блогер під ніком "Necro Mancer" на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

"Нічого нового, просто #роспроп знову сп*зд*л (збрехав – ред.). Воно і зрозуміло, "по-звірячому закатованих" можна і не міняти, взагалі", - написав блогер.

На сайті "Первый русский" з'явилася публікація під заголовком: "Українські карателі жорстоко розправилися з викраденими бійцями Донбасу - джерело".

В матеріалі заявили, що військовослужбовці ЗСУ нібито "вбили" двох з трьох викрадених терористів "ДНР" в селищі Зайцево Донецької області.

Дружина одного з нібито "вбитих" розповіла у забороненій в Україні російській соцмережі "ВКонтакте", що насправді бойовики потрапили в полон до українських військових. Вона також написала, що їх будуть судити.

Скріншот поста (twitter.com/666_mancer)

Скріншоти (twitter.com/666_mancer)

Скріншот (tsargrad.tv)

Раніше повідомлялося, що бойовики "ЛНР" відзначилися черговим фейком.

Терористи "ЛНР" заявили, що на Донбас прибули "іноземні агенти", які збирають розвідувальні дані.

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