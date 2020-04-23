Звездопад Лириды: где и когда украинцы смогут насладиться уникальным явлением

Звездопад Лириды в апреле в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Метеоритный дождь смогут увидеть украинцы, если погода не подведет

Звездопад Лириды обычно можно наблюдать в апреле. Для наблюдения прекрасного метеоритного дождя необходима ясная погода. В этом году пик звездопада пришелся на 22 апреля, но уникальное природное явление можно наблюдать и сейчас при условии хорошей погоды.

Звездопад Лириды каждый год наблюдается в период с 16 по 25 апреля.

Свое название метеоритный дождь получил благодаря созвездию Лиры, так как радиант потока расположился недалеко от нее. Интенсивность падения может составлять 10-20 метеоров в час. Для того, чтобы увидеть падающие звезды лучше всего, стоит это делать в предрассветные, утренние часы.

"Надо смотреть на Вегу, и чем ближе к утру, тем лучше. То есть наблюдать Лириды лучше после полуночи вплоть до утра. Радиант будет подниматься все выше и выше и растает в солнечных лучах. Единственное, что может помешать, это наша погода, облака, но надеюсь, что в эту ночь будет ясное звездное небо. Желаю хороших наблюдений", — рассказала астроном.

Лириды видны на небе тогда, когда Земля пролетает сквозь шлейф пыли, оставленный кометой Тетчера. Наша планета движется по своей орбите со скоростью примерно 30 километров в секунду, а метеоры, которые образуются, когда частички кометной пыли врезаются в атмосферу и устремляются на поверхность, — со скоростью 48 километров в секунду. Это означает, что метеоры летят нам навстречу.

Как мы ранее писали, ученым удалось обнаружить белок внеземного происхождения в метеорите, который хранился в музее на протяжении многих лет.