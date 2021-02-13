Языковой закон: омбудсмен заявил об уменьшении жалоб и высказался об отсрочке штрафов

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал об уменьшении жалоб на нарушение нормы языкового закона о переходе сферы обслуживания на украинский.

При этом чиновник отметил, что в первое время "был шквал обращений, жалоб, обид, которые чувствовали люди по отношению к себе в супермаркетах, аптеках, магазинах".

"Но постепенно, как мы видим, эта статистика растет, но по сути фактов нарушения языковых прав граждан на получение информации и обслуживание на государственном языке мы получаем все меньше и меньше", - обратил внимание Креминь.

В то же время увеличивается количество обращений, касающихся отсутствия украиноязычной версии онлайн-магазинов, которые также относятся к сфере обслуживания.

Омбудсмен также высказался о возможности отсрочки штрафов за нарушения языкового законодательства, или внесения изменений в сам закон. Креминь выступил решительно против таких инициатив некоторых народных депутатов.

"Если депутаты хотят отменить штрафы, они лишают государство инструментов влияния на злостных нарушителей. Разговоры о полутора годах (возможная отсрочка вступления в силу штрафов), двух, десяти, ничего не стоят, если мы говорим о защите конкретных категорий граждан", - подчеркнул он.

Креминь напомнил, что закон действует уже полтора года, и у бизнеса уже был такой же период времени, чтобы подготовиться к имплементации 57-й статьи закона о языке.

"Я категорически против каких-либо изменений языкового закона, и хочу сказать, что сегодня нет никаких оснований у меня говорить о злостных нарушителях, мы таких не зафиксировали. Даже некультурные депутаты местных советов, которые пробовали выступать на русском, сейчас начали выступать на украинском. Даже те нарушители, которые были, все исправляли по нашему требованию. Мы не видим проблем с тем, чтобы закон выполнялся. Политические заигрывания со штрафами, разговорами об ущемлении прав - это только разговоры", - отметил омбудсмен.