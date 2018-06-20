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Ежи напились ликера на детской площадке (фото)

STYLERЖивотные        20.06.2018 - 08:31

Животных спасали от алкогольной интоксикации

В Германии спасли двух пьяных ежей, которые нашли перевернутую бутылку с яичным ликером и выпили ее содержимое.

Инцидент произошел в городе Эрфурт. Нетрезвых зверей обнаружила местная жительница. Ежи были практически обездвижены. Женщина сразу вызвала правоохранителей. Об инциденте сообщила полиция федеральной земли Тюрингия в соцсети Facebook.

Отмечается, что животных нашли вблизи детской площадки, после чего отправили в зоопарк. У ежей диагностировали алкогольную интоксикацию.

Ранее сообщалось, что в австралийском зоопарке умер самый старый орангутанг на планете.

Самка суматранського орангутана по кличке Пуани была усыплена в понедельник после осмотра ветеринаров из-за заболеваний, пов'связанных со старением и негативно влияли на качество ее жизни.

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Теги: животные, алкоголь
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