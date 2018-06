В австралійському зоопарку помер найстаріший орангутанг на планеті (відео)

Тварину навіть занесли до Книги рекордів Гіннесса

В зоопарку міста Перт на півдні Австралії помер найстаріший у світі орангутанг на прізвисько Пуан. Про це повідомляє CNN.

Як повідомляється в прес-релізі зоопарку, самка суматранських орангутана на прізвисько Пуан була приспана в понеділок після огляду ветеринарів з-за захворювань, пов'язаних зі старінням і негативно впливали на якість її життя.

"Завжди складно приймати таке рішення для будь-якої тварини, але це було правильне рішення і гідний кінець для тварини", - заявив представник зоопарку.

Співробітники Пертського зоопарку охрестили її "великої старенькою" і доглядали за нею з 1968 року. Вона залишила після себе 54 нащадка.

Пуан була офіційно визнана найстарішою орангутанам в 2016 році. Відповідний запис міститься в Книзі рекордів Гіннесса.

За даними зоопарку, Пуан народилася на острові Суматра. У зоопарку Перта вона жила з 31 грудня 1968 року. Тварина подарував зоопарку султан Джохора в обмін на деяких австралійських тварин. Її потомство мешкає в США, Європі та інших місцях по всьому світу. Деякі з них випущені в дику природу.

