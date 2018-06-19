В австралийском зоопарке умер самый старый орангутанг на планете (видео)

Животное даже занесли в Книгу рекордов Гиннесса
В зоопарке города Перт на юге Австралии умер самый старый в мире орангутанг по кличке Пуан. Об этом сообщает CNN.
Как сообщается в пресс-релизе зоопарка, самка суматранского орангутана по кличке Пуан была усыплена в понедельник после осмотра ветеринаров из-за заболеваний, связанных со старением и негативно влиявших на качество ее жизни.
"Всегда сложно принимать такое решение для любого животного, но это было правильное решение и достойный конец для животного", - заявил представитель зоопарка.
Сотрудники Пертского зоопарка окрестили ее "великой старушкой" и ухаживали за ней с 1968 года. Она оставила после себя 54 потомка.
Пуан была официально признана самым старым орангутаном в 2016 году. Соответствующая запись содержится в Книге рекордов Гиннесса.
По данным зоопарка, Пуан родилась на острове Суматра. В зоопарке Перта она жила с 31 декабря 1968 года. Животное подарил зоопарку султан Джохора в обмен на некоторых австралийских животных. Ее потомство обитает в США, Европе и других местах по всему миру. Некоторые из них выпущены в дикую природу.
Yesterday the Zoo family farewelled Puan, the oldest orangutan in the world, due to age related complications.— Perth Zoo (@PerthZoo) 19 июня 2018 г.
Rest in peace Puan, may you climb happily in the jungles of the sky. https://t.co/C4vQwSA8Al
Music by https://t.co/9EoIadZyGb pic.twitter.com/y0c9GTqb1I
По данным Всемирного фонда дикой природы, на Земле осталось 14,6 тысячи суматранских орангутанов. В дикой природе они редко доживают до 50 лет.
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