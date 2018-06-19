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В австралийском зоопарке умер самый старый орангутанг на планете (видео)

STYLERЖивотные        19.06.2018 - 22:36

Животное даже занесли в Книгу рекордов Гиннесса

В зоопарке города Перт на юге Австралии умер самый старый в мире орангутанг по кличке Пуан. Об этом сообщает CNN.

Как сообщается в пресс-релизе зоопарка, самка суматранского орангутана по кличке Пуан была усыплена в понедельник после осмотра ветеринаров из-за заболеваний, связанных со старением и негативно влиявших на качество ее жизни.

"Всегда сложно принимать такое решение для любого животного, но это было правильное решение и достойный конец для животного", - заявил представитель зоопарка.

Сотрудники Пертского зоопарка окрестили ее "великой старушкой" и ухаживали за ней с 1968 года. Она оставила после себя 54 потомка.

Пуан была официально признана самым старым орангутаном в 2016 году. Соответствующая запись содержится в Книге рекордов Гиннесса.

По данным зоопарка, Пуан родилась на острове Суматра. В зоопарке Перта она жила с 31 декабря 1968 года. Животное подарил зоопарку султан Джохора в обмен на некоторых австралийских животных. Ее потомство обитает в США, Европе и других местах по всему миру. Некоторые из них выпущены в дикую природу.

По данным Всемирного фонда дикой природы, на Земле осталось 14,6 тысячи суматранских орангутанов. В дикой природе они редко доживают до 50 лет.

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Теги: животные, Австралия
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