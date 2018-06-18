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В РФ цирковой медведь во время выступления набросился на дрессировщика (видео)

STYLERЖивотные        18.06.2018 - 14:06
Фото: tOrange.biz
Фото: tOrange.biz

Животное напало на дрессировщика прямо на арене цирка

В селе Ольховка Волгоградской области России медведь набросился на дрессировщика во время выступления в цирке. Соответствующее видео было опубликовано в YouTube.

Судя по всему, животное не было настроено на выступление перед публикой. В результате медведь напал на работника цирка. Животное повалило его и начало таскать по арене. Другие дрессировщики пытались оттянуть животное от мужчины и били медведя палками.

Видео: Медведь напал на дрессировщика (youtube.com/ПРИЗЫВ 34)

Дрессировщику удалось высвободиться из пасти медведя. Пострадавший самостоятельно ушел за кулисы, а животное оттеснили с арены подальше от зрителей, которые не были ограждены от арены, как того требуют правила безопасности.

Напомним, как в Мариуполе спасли застрявшего в автомобильной шине медведя Потапа.

"По словам директора зоопарка Савелия Вашуры, шину медведь использовал, как игрушку. Случилось так, что он немного не рассчитал свои силы и натянул себе ее на туловище. Работникам самостоятельно справиться с проблемой было трудно, поэтому они обратились в МКП "Счастливые животные", - сказано в сообщении.

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Теги: цирк, Медведь
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