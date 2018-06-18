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У РФ цирковий ведмідь під час виступу накинувся на дресирувальника (відео)

STYLERТварини        18.06.2018 - 14:06

Тварина напала на дресирувальника прямо на арені цирку

В селі Вільхівка Волгоградської області Росії ведмідь напав на дресирувальника під час виступу в цирку. Відповідне відео було опубліковано на YouTube.

Судячи з усього, тварина не була налаштована на виступ перед публікою. В результаті ведмідь напав на працівника цирку. Тварина повалила його і почала тягати по арені. Інші дресирувальники намагалися відтягнути тварину від чоловіка і били ведмедя палицями.

Відео: Ведмідь напав на дресирувальника (youtube.com/ПРИЗЫВ 34)

Дресирувальника вдалося вивільнитися з пащі ведмедя. Потерпілий самостійно пішов за куліси, а тварина відтіснили з арени подалі від глядачів, які не були захищені від арени, як того вимагають правила безпеки.

Нагадаємо, як у Маріуполі врятували застряглого в автомобільній шині ведмедя Потапа.

"За словами директора зоопарку Савелія Вашури, шину ведмідь використовував, як іграшку. Сталося так, що він трохи не розрахував свої сили і натягнув її на тулубі. Працівникам самостійно впоратися з проблемою було важко, тому вони звернулися до МКП "Щасливі тварини", - сказано в повідомленні.

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Теги: цирк, Медведь
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