У РФ цирковий ведмідь під час виступу накинувся на дресирувальника (відео)

Тварина напала на дресирувальника прямо на арені цирку

В селі Вільхівка Волгоградської області Росії ведмідь напав на дресирувальника під час виступу в цирку. Відповідне відео було опубліковано на YouTube.

Судячи з усього, тварина не була налаштована на виступ перед публікою. В результаті ведмідь напав на працівника цирку. Тварина повалила його і почала тягати по арені. Інші дресирувальники намагалися відтягнути тварину від чоловіка і били ведмедя палицями.

Відео: Ведмідь напав на дресирувальника (youtube.com/ПРИЗЫВ 34)

Дресирувальника вдалося вивільнитися з пащі ведмедя. Потерпілий самостійно пішов за куліси, а тварина відтіснили з арени подалі від глядачів, які не були захищені від арени, як того вимагають правила безпеки.

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"За словами директора зоопарку Савелія Вашури, шину ведмідь використовував, як іграшку. Сталося так, що він трохи не розрахував свої сили і натягнув її на тулубі. Працівникам самостійно впоратися з проблемою було важко, тому вони звернулися до МКП "Щасливі тварини", - сказано в повідомленні.

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