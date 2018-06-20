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Їжаки напилися лікеру на дитячому майданчику (фото)

STYLERТварини        20.06.2018 - 08:31

Тварин рятували від алкогольної інтоксикації

У Німеччині врятували двох п'яних їжаків, які знайшли перевернуту пляшку з яєчним лікером і випили її вміст.

Інцидент трапився у місті Ерфурт. Нетверезих звірів виявила місцева мешканка. Їжаки були практично знерухомлені. Жінка одразу викликала правоохоронців. Про інцидент повідомила поліція федеральної землі Тюрінгія в соцмережі Facebook.

Відзначається, що тварин знайшли поблизу дитячого майданчика, після чого відправили у зоопарк. У їжаків діагностували алкогольну інтоксикацію.

Раніше повідомлялося, що в австралійському зоопарку помер найстаріший орангутанг на планеті.

Самка суматранського орангутана на прізвисько Пуан була приспана в понеділок після огляду ветеринарів через захворювань, пов'язаних зі старінням і негативно впливали на якість її життя.

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Теги: тварини, алкоголь
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