В Кении умер последний в мире северный белый носорог

Животное тяжело болело

В Кении умер последний самец северного белого носорога. Об этом сообщили на официальной странице заповедника Ол Педжета в Twitter.

"С большой грустью заповедник Ол Педжета и зоопарк Двур-Кралове сообщает, что Судан, последний в мире самец северного белого носорога, 45 лет, умер в заповеднике Ол Педжета в Кении 19 марта, 2018", – сказано в сообщении.

Носорогу по имени Судан было 45 лет. Ветеринары заповедника Ол Педжета решили усыпить животное, поскольку оно страдало возрастными дегенеративными заболеваниями. У носорога крошились кости и практически перестали функционировать мышцы.

Как сообщили сотрудники заповедника, за последние сутки состояние Судана резко ухудшилось: он не мог вставать, есть и мучился от болей.

Перед смертью у носорога взяли генетический материал, чтобы попытаться спасти вид, ведь на земле осталось лишь две самки – Наджин (дочь Судана) и Фату (его внучка). Ученые планируют прибегнуть к технологии искусственного оплодотворения и пересадить оплодотворенную яйцеклетку тело самки южного белого носорога.

Скриншот поста (twitter.com/OlPejeta)

Напомним, что запорожские "копы" спасли истощенную косулю.

"Забрав животное в помещение стационарного поста, расположенного на автодороге Борисполь-Днепропетровск-Запорожье и предоставив на время животному убежище, патрульные выяснили, что это косуля. Животное имело изможденный вид и, скорее всего, заблудилось в поисках пищи", - сказано в сообщении.