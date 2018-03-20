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Запорожские "копы" спасли истощенную косулю (фото)

STYLERLIFE        20.03.2018 - 14:00
Фото: Косуля (pixabay.com/ru/users/maxmann)
Фото: Косуля (pixabay.com/ru/users/maxmann)

Животное нашли около дороги

В Запорожье патрульные полицейские спасли косулю. Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

Полицейские заметили истощенное животное у дороги.

Фото: "Копы" спасли косулю (facebook.com/zaporizhiapolice)

"Забрав животное в помещение стационарного поста, расположенного на автодороге Борисполь-Днепропетровск-Запорожье и предоставив на время животному убежище, патрульные выяснили, что это косуля. Животное имело изможденный вид и, скорее всего, заблудилось в поисках пищи", - сказано в сообщении.

Фото: "Копы" спасли косулю (facebook.com/zaporizhiapolice)

Косулю передали зоозащитнице, которая далее будет заботиться о нем.

Скриншот поста (facebook.com/zaporizhiapolice)

Ранее в Чернобыле спасли собаку, застрявшую на крыше саркофага ЧАЭС.

Спасатели поднялись на высоту более 100 метров, чтобы спасти бездомного пса. Отмечается, что температура в Чернобыле была очень низкой. 

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Теги: животные, спасение
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