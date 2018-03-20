Запорожские "копы" спасли истощенную косулю (фото)

Животное нашли около дороги
В Запорожье патрульные полицейские спасли косулю. Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.
Полицейские заметили истощенное животное у дороги.
Фото: "Копы" спасли косулю (facebook.com/zaporizhiapolice)
"Забрав животное в помещение стационарного поста, расположенного на автодороге Борисполь-Днепропетровск-Запорожье и предоставив на время животному убежище, патрульные выяснили, что это косуля. Животное имело изможденный вид и, скорее всего, заблудилось в поисках пищи", - сказано в сообщении.
Фото: "Копы" спасли косулю (facebook.com/zaporizhiapolice)
Косулю передали зоозащитнице, которая далее будет заботиться о нем.
Скриншот поста (facebook.com/zaporizhiapolice)
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