Запорожские "копы" спасли истощенную косулю (фото)

Животное нашли около дороги

В Запорожье патрульные полицейские спасли косулю. Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

Полицейские заметили истощенное животное у дороги.

Фото: "Копы" спасли косулю (facebook.com/zaporizhiapolice)

"Забрав животное в помещение стационарного поста, расположенного на автодороге Борисполь-Днепропетровск-Запорожье и предоставив на время животному убежище, патрульные выяснили, что это косуля. Животное имело изможденный вид и, скорее всего, заблудилось в поисках пищи", - сказано в сообщении.

Фото: "Копы" спасли косулю (facebook.com/zaporizhiapolice)

Косулю передали зоозащитнице, которая далее будет заботиться о нем.

Скриншот поста (facebook.com/zaporizhiapolice)

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