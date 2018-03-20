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Запорізькі "копи" врятували виснажену козулю (фото)

STYLERLIFE        20.03.2018 - 14:00
Фото: Козуля (pixabay.com/ru/users/maxmann)
Фото: Козуля (pixabay.com/ru/users/maxmann)

Тварину знайшли біля дороги

В Запоріжжі патрульні поліцейські врятували косулю. Про це повідомляє прес-служба правоохоронців.

Поліцейські помітили виснажене тварина біля дороги.

Фото: "Копи" врятували козулю (facebook.com/zaporizhiapolice)

"Забравши тварину в приміщення стаціонарного поста, розташованого на автодорозі Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя та надавши на час тварині притулок, патрульні з'ясували, що це козуля. Тварина мала втомлений вигляд і, швидше за все, заблукала в пошуках їжі", - сказано в повідомленні.

Фото: "Копи" врятували козулю (facebook.com/zaporizhiapolice)

Косулю передали зоозащитнице, яка далі буде піклуватися про нього.

Скріншот поста (facebook.com/zaporizhiapolice)

Раніше у Чорнобилі врятували собаку, що застрягла на даху саркофага ЧАЕС.

Рятувальники піднялися на висоту більше 100 метрів, щоб врятувати бездомного пса. Відзначається, що температура в Чорнобилі була дуже низькою.

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Теги: тварини, спасение
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