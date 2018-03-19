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В Чернобыле спасли собаку, застрявшую на крыше саркофага ЧАЭС

STYLERЖивотные        19.03.2018 - 21:00
Скриншот из видео (YouTube)
Скриншот из видео (YouTube)

Для спасения животного трое рабочих преодолели высоту более 100 метров

В Чернобыле спасли собаку, которая очутилась на крыше саркофага ЧАЭС. Для этого спасатели поднялись на новое укрытие четвертого энергоблока, несмотря на высокий риск для жизни.

Об этом стало известно из видео, опубликованного на YouTube организацией Clean Futures Fund, которая обеспечивает международную поддержку тем, кто пострадал от техногенных катастроф.

Спасатели поднялись на высоту более 100 метров, чтобы спасти бездомного пса. Отмечается, что температура в Чернобыле была очень низкой.

Видео: Спасение животного в Чернобыле (YouTube/Clean Futures Fund)

Как ранее писал Styler, в Печерском районе Киева спасатели животных достали из вентиляционного канала жилого дома енота. Животное залезло в сантехнический люк для обслуживания труб, а оттуда в вентиляцию. Об этом рассказали на странице "Kyiv Animal Rescue Group".

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Теги: животные, ЧАЭС
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