Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Шансов на выживание было немного": в Киеве спасли енота (фото)

STYLERЖивотные        19.03.2018 - 08:29
Фото: Енот (pixabay.com/LauraRinke)
Фото: Енот (pixabay.com/LauraRinke)

Животное было напугано

В Печерском районе Киева спасатели животных достали из вентиляционного канала жилого дома енота. Животное залезло в сантехнический люк для обслуживания труб, а оттуда в вентиляцию. Об этом рассказали на странице "Kyiv Animal Rescue Group" в соцсети Facebook.

Инцидент произошел на 17-м этаже дома.

"В многоэтажном жилом доме на Печерске из вентиляции успешно извлечен енот. Енота недавно привезли в новую квартиру, он был напуган при перевозке, и когда в его комнату открыли дверь, неожиданно для его владельцев он выскочил и влез в сантехнический люк для обслуживания труб, а оттуда в вентиляционный канал", - рассказали волонтеры.

 

Фото: Спасение животное (facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

"К счастью для енота, жители квартиры оперативно вызвали Команду спасения животных: енот не успел уйти по вентиляции в центральный канал (квартира находится на 17-м этаже, шансов на выживание в центральном канале было немного)", - подчеркнули в сети.

 

Фото: Спасение животное (facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

"Спасатели оперативно перекрыли выход в центральный канал, заблокировав проход за пределы квартиры. После чего при помощи перфоратора в стене было проделано отверстие, через которое из вентиляции получилось извлечь енота", - рассказали волонтеры.

"Енот был сильно испуган и кусался. После извлечения енот возвращен в свою комнату, где у него созданы все условия для комфортного проживания", - отметили в сети.

Скриншот поста (facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Кстати, Киевский зоопарк завезли экзотических животных.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
В полиции отреагировали на зверское избиение собаки под Киевом В Днепре полицейские спасли редкую сову
Теги: животные, еноты, спасатели
Переход на летнее время: советы, как пережить этот период
Как в Киеве активисты протестовали против выборов президента в РФ: яркий фоторепортаж
91-летняя модница из Беларуси поразила сеть своим гардеробом (фото)
"Победил далеко не Путин": "Вечерний Квартал" забавно высмеял выборы президента в РФ
On Top