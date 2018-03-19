"Шансов на выживание было немного": в Киеве спасли енота (фото)

Животное было напугано

В Печерском районе Киева спасатели животных достали из вентиляционного канала жилого дома енота. Животное залезло в сантехнический люк для обслуживания труб, а оттуда в вентиляцию. Об этом рассказали на странице "Kyiv Animal Rescue Group" в соцсети Facebook.

Инцидент произошел на 17-м этаже дома.

"В многоэтажном жилом доме на Печерске из вентиляции успешно извлечен енот. Енота недавно привезли в новую квартиру, он был напуган при перевозке, и когда в его комнату открыли дверь, неожиданно для его владельцев он выскочил и влез в сантехнический люк для обслуживания труб, а оттуда в вентиляционный канал", - рассказали волонтеры.

Фото: Спасение животное (facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

"К счастью для енота, жители квартиры оперативно вызвали Команду спасения животных: енот не успел уйти по вентиляции в центральный канал (квартира находится на 17-м этаже, шансов на выживание в центральном канале было немного)", - подчеркнули в сети.

Фото: Спасение животное (facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

"Спасатели оперативно перекрыли выход в центральный канал, заблокировав проход за пределы квартиры. После чего при помощи перфоратора в стене было проделано отверстие, через которое из вентиляции получилось извлечь енота", - рассказали волонтеры.

"Енот был сильно испуган и кусался. После извлечения енот возвращен в свою комнату, где у него созданы все условия для комфортного проживания", - отметили в сети.

Скриншот поста (facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

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