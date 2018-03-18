В Киевский зоопарк завезли экзотических животных

Столичный зоопарк пополнился экзотическими кузиманзами
В Киевском зоопарке появились новые обитатели.
Об этом стало известно на официальной странице зоопарка в Facebook.
В коротком ролике можно увидеть экзотических куманаз, которые дурачатся между собой.
В соцсети отмечается, что в зверинце будет жить семья из двоих взрослых кузиманз и их детенышей.
"Приходи знакомиться с Кузей, Манзей и их кузиманзами", – призвали в сообщества.
Напомним, ранее стало известно о судьбе львенка из Украины, которого накачивали наркотиками.
Обессиленную Сандру привезли в зверинец в прошлом году. Пограничники нашли накачанное наркотиками дикое животное в микроавтобусе среди клеток с двумя тысячами попугаев. Гражданин Турции пытался незаконно провезти животное через границу.