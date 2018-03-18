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Интервью

В Киевский зоопарк завезли экзотических животных

STYLERЖивотные        18.03.2018 - 20:38
Кузиманзы (uk.wikipedia.org)
Кузиманзы (uk.wikipedia.org)

Столичный зоопарк пополнился экзотическими кузиманзами

В Киевском зоопарке появились новые обитатели.

Об этом стало известно на официальной странице зоопарка в Facebook.

В коротком ролике можно увидеть экзотических куманаз, которые дурачатся между собой.

 

В соцсети отмечается, что в зверинце будет жить семья из двоих взрослых кузиманз и их детенышей.

"Приходи знакомиться с Кузей, Манзей и их кузиманзами", – призвали в сообщества.

Напомним, ранее стало известно о судьбе львенка из Украины, которого накачивали наркотиками.

Обессиленную Сандру привезли в зверинец в прошлом году. Пограничники нашли накачанное наркотиками дикое животное в микроавтобусе среди клеток с двумя тысячами попугаев. Гражданин Турции пытался незаконно провезти животное через границу.

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Теги: зоопарк
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