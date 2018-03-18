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У Київський зоопарк завезли екзотичних тварин

STYLERТварини        18.03.2018 - 20:38
Кузиманзы (uk.wikipedia.org)
Кузиманзы (uk.wikipedia.org)

Столичний зоопарк поповнився екзотичними кузиманзами

У Київському зоопарку з'явилися нові мешканці.

Про це стало відомо на офіційній сторінці зоопарку в Facebook.

У короткому ролику можна побачити екзотичних куманаз, які дуріють між собою.

У соцмережі зазначається, що у звіринці буде жити сім'я з двох дорослих кузиманз і їх дитинчат.

"Приходь знайомитися з Кузею, Манзей і їх кузиманзами", – закликали в спільноти.

Нагадаємо, раніше стало відомо про долю левеня з України, якого накачували наркотиками.

Знесилену Сандру привезли у звіринець у минулому році. Прикордонники знайшли накачане наркотиками дику тварину в мікроавтобусі серед клітин з двома тисячами папуг. Громадянин Туреччини намагався незаконно провезти тварина через кордон.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: зоопарк
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