Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Шансів на виживання було небагато": у Києві врятували єнота (фото)

STYLERТварини        19.03.2018 - 08:29
Фото: Єнот (pixabay.com/LauraRinke)
Фото: Єнот (pixabay.com/LauraRinke)

Тварина була налякана

У Печерському районі Києва рятувальники тварин дістали з вентиляційного каналу житлового будинку єнота. Тварина залізла в сантехнічний люк для обслуговування труб, а звідти у вентиляцію. Про це розповіли на сторінці "Kyiv Animal Rescue Group" в соцмережі Facebook.

Інцидент стався на 17-му поверсі будинку.

"У багатоповерховому житловому будинку на Печерську з вентиляції успішно витягнутий єнот. Єнота нещодавно привезли у нову квартиру, він був наляканий при перевезенні, і коли в його кімнату відкрили двері, несподівано для його власників він вискочив і вліз у сантехнічний люк для обслуговування труб, а звідти у вентиляційний канал", - розповіли волонтери.

 

Фото: Порятунок тварина (facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

"На щастя для єнота, мешканці квартири оперативно викликали Команду порятунку тварин: єнот не встиг піти з вентиляції в центральний канал (квартира знаходиться на 17-му поверсі, шансів на виживання у центральному каналі було небагато)", - підкреслили в мережі.

 

Фото: Порятунок тварини (facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

"Рятувальники оперативно перекрили вихід в центральний канал, заблокувавши прохід за межі квартири. Після чого за допомогою перфоратора в стіні було зроблено отвір, через який з вентиляції вийшло витягти єнота", - розповіли волонтери.

"Єнот був сильно наляканий і кусався. Після вилучення єнот повернувся в свою кімнату, де у нього створені всі умови для комфортного проживання", - зазначили в мережі.

Скріншот поста (facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

До речі, Київський зоопарк завезли екзотичних тварин.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
У поліції відреагували на звіряче побиття собаки під Києвом У Дніпрі поліцейські врятували рідкісну сову
Теги: тварини, еноты, спасатели
Перехід на літній час: поради, як пережити цей період
Як у Києві активісти протестували проти виборів президента в РФ: яскравий фоторепортаж
91-річна модниця з Білорусі вразила мережу своїм гардеробом (фото)
"Переміг далеко не Путін": "Вечірній Квартал" кумедно висміяв вибори президента в РФ
On Top