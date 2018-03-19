"Шансів на виживання було небагато": у Києві врятували єнота (фото)

Тварина була налякана

У Печерському районі Києва рятувальники тварин дістали з вентиляційного каналу житлового будинку єнота. Тварина залізла в сантехнічний люк для обслуговування труб, а звідти у вентиляцію. Про це розповіли на сторінці "Kyiv Animal Rescue Group" в соцмережі Facebook.

Інцидент стався на 17-му поверсі будинку.

"У багатоповерховому житловому будинку на Печерську з вентиляції успішно витягнутий єнот. Єнота нещодавно привезли у нову квартиру, він був наляканий при перевезенні, і коли в його кімнату відкрили двері, несподівано для його власників він вискочив і вліз у сантехнічний люк для обслуговування труб, а звідти у вентиляційний канал", - розповіли волонтери.

Фото: Порятунок тварина (facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

"На щастя для єнота, мешканці квартири оперативно викликали Команду порятунку тварин: єнот не встиг піти з вентиляції в центральний канал (квартира знаходиться на 17-му поверсі, шансів на виживання у центральному каналі було небагато)", - підкреслили в мережі.

Фото: Порятунок тварини (facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

"Рятувальники оперативно перекрили вихід в центральний канал, заблокувавши прохід за межі квартири. Після чого за допомогою перфоратора в стіні було зроблено отвір, через який з вентиляції вийшло витягти єнота", - розповіли волонтери.

"Єнот був сильно наляканий і кусався. Після вилучення єнот повернувся в свою кімнату, де у нього створені всі умови для комфортного проживання", - зазначили в мережі.

Скріншот поста (facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

До речі, Київський зоопарк завезли екзотичних тварин.