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У Чорнобилі врятували собаку, що застрягла на даху саркофага ЧАЕС

STYLERТварини        19.03.2018 - 21:00
Скріншот з відео (YouTube)
Скріншот з відео (YouTube)

Для порятунку тварини троє робітників подолали висоту більше 100 метрів

В Чорнобилі врятували собаку, який опинився на даху саркофага ЧАЕС. Для цього рятівники піднялися на нове укриття четвертого енергоблоку, незважаючи на високий ризик для життя.

Про це стало відомо з відео, розміщеного на YouTube організацією Clean Futures Fund, яка забезпечує міжнародну підтримку тим, хто постраждав від техногенних катастроф.

Рятувальники піднялися на висоту більше 100 метрів, щоб врятувати бездомного пса. Відзначається, що температура в Чорнобилі була дуже низькою.

Відео: Порятунок тварини в Чорнобилі (YouTube/Clean Futures Fund)

Як раніше писав Styler, у Печерському районі Києва рятувальники тварин дістали з вентиляційного каналу житлового будинку єнота. Тварина залізла в сантехнічний люк для обслуговування труб, а звідти у вентиляцію. Про це розповіли на сторінці "Kyiv Animal Rescue Group".

Смішні соні-коти (video.rbc.ua)

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Теги: тварини, ЧАЭС
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