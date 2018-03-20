У Кенії помер останній в світі північний білий носоріг

Тварина тяжко хворіла

В Кенії помер останній самець північного білого носорога. Про це повідомили на офіційній сторінці заповідника Ол Педжета Twitter.

"З великим сумом заповідник Ол Педжета і зоопарк Двур-Кралове повідомляє, що Судан, останній у світі самець північного білого носорога, 45 років, помер у заповіднику Ол Педжета в Кенії 19 березня, 2018", – сказано в повідомленні.

Носорогові по імені Судан було 45 років. Ветеринари заповідника Ол Педжета вирішили приспати тварину, оскільки вона страждала віковими дегенеративними захворюваннями. У носорога кришилися кістки і практично перестали функціонувати м'язи.

Як повідомили співробітники заповідника, за останню добу стан Судану різко погіршився: він не міг вставати, їсти та мучився від болю.

Перед смертю у носорога взяли генетичний матеріал, щоб спробувати врятувати вигляд, адже на землі залишилося лише дві самки – Наджин (дочка Судану) і Фату (онучка). Вчені планують вдатися до технології штучного запліднення та пересадити запліднену яйцеклітину тіло самки південного білого носорога.

Скріншот поста (twitter.com/OlPejeta)

Нагадаємо, що запорізькі "копи" врятували виснажену косулю.

"Забравши тварину в приміщення стаціонарного поста, розташованого на автодорозі Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя та надавши на час тварині притулок, патрульні з'ясували, що це косуля. Тварина мала втомлений вигляд і, швидше за все, заблукала в пошуках їжі", - сказано в повідомленні.