В Киеве массово травят уток: появились детали

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Активист рассказал, чем могли отравить птиц

В Голосеевском районе Киева неизвестные травят уток, которые обитают на местном озере. Активист Влад Антонов сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что отраву животным дают через еду.

По данным активиста, птиц травили хлебом.

"Уже четвертый день у нас на озере на Теремках травят уток. Приходят какие-то мужики, и высыпают им хлеб с отравой. Сегодня их словили, но спугнули, полицию вызвали. Прошу вас помощи в освещении этой информации. Уже 90% уток выловили мертвыми", - рассказала активисту его знакомая.

Фото: facebook.com/vlad.life

Скриншот поста (facebook.com/vlad.life)

Стоит отметить, что точно пока неизвестно, чем именно отравились птицы. Специалисты проводят необходимые исследования для выяснение причины массовой гибели животных.

Напомним, Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание за жестокое обращение с животными. Согласно статье 299, издевательства над животными, совершенные с применением жестоких методов или из хулиганских побуждений, наказываются штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет. За особо жестокие преступления - грозит от пяти до восьми лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что жители Киева озабочены массовыми смертями уток в озерах.

Перед приездом на озеро полицейских трупы птиц были убраны неизвестными. Одну из пострадавших уток удалось спасти.

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