У Києві масово труять качок: з'явилися деталі

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Активіст розповів, чим могли отруїти птахів

У Голосіївському районі Києва невідомі труять качок, які живуть на місцевому озері. Активіст Влад Антонов повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook, що отруту тваринам дають через їжу.

За даними активіста, птахів труїли хлібом.

"Уже четвертий день у нас на озері на Теремках труять качок. Приходять якісь мужики, і висипають їм хліб з отрутою. Сьогодні їх зловили, але злякали, поліцію викликали. Прошу вас допомоги в освітленні цієї інформації. Вже 90% качок виловили мертвими", - розповіла активісту його знайома.

Фото: facebook.com/vlad.life

Скріншот поста (facebook.com/vlad.life)

Варто відзначити, що точно поки невідомо, чим саме отруїлися птахи. Фахівці проводять необхідні дослідження для з'ясування причини масової загибелі тварин.

Нагадаємо, Кримінальний кодекс України передбачає покарання за жорстоке поводження з тваринами. Згідно зі статтею 299, знущання над тваринами, вчинені із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських спонукань, караються штрафом, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. За особливо жорстокі злочини - загрожує від п'яти до восьми років тюремного ув'язнення.

Раніше повідомлялося, що жителі Києва стурбовані масовими смертями качок в озерах.

Перед приїздом на озеро поліцейських трупи птахів були прибрані невідомими. Одну з постраждалих качок вдалося врятувати.

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