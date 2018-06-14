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В Кривом Роге водители заблокировали движение ради спасения птенца (видео)

STYLERЖивотные        14.06.2018 - 22:55
Фото: pixabay.com/aitoff
Фото: pixabay.com/aitoff

Небезразличные люди не могли оставить его в беде

В Кривом Роге водители остановились посреди дороги, чтобы спасти птенца фазана. Об этом сообщает издание "Мост-Днепр".

Очевидицей инцидента, который произошел недалеко от пожарной части, стала пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарье Гречищевой. Она рассказала, что семейство фазанов пыталось перейти дорогу, но один из птенцов не успел за мамой и остался на проезжей части.

Видео: Водители спасли птенца (youtube.com/ИА "Мост-Днепр")

"Водители остановили движение и помогли семье воссоединиться снова, тем самым спасли маленькую жизнь. Спасатели Днепра, которые ехали в пожарную часть Кривого Рога, стали свидетелями инцидента и благодарят спасителя за помощь птицам", - сказала она.

Напомним, как в Херсонской области пожарные спасли из огня олененка.

Спасатели привлекли дополнительные силы, чтобы потушить пожар. В частности, 10 единиц техники и 30 работников лесного хозяйства, от ГСЧС - 11 единиц техники и 36 человек личного состава. Также помогали местные жители.

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Теги: спасение, птица, животные
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