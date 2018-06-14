В Херсонской области пожарные спасли из огня олененка (фото)

На открытой территории горела сухая трава

Недалеко от села Корсунка Херсонской области пожарные маленького олененка, который попал в огненную ловушку. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"На пункт связи 17-й Государственной пожарно-спасательной части Новой Каховки поступило сообщение про пожар на открытой территории в районе села Корсунка. Дежурный караул выехал на место происшествия и установил, что горит сухая трава на большой площади", - сказано в сообщении.

Фото: Спасенный олененок (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Спасатели привлекли дополнительные силы, чтобы потушить пожар. В частности, 10 единиц техники и 30 работников лесного хозяйства, от ГСЧС - 11 единиц техники и 36 человек личного состава. Также помогали местные жители.

Пожар удалось ликвидировать спустя несколько часов.

"А наградой за тяжелую и опасную работу пожарных стала спасенная жизнь крошечного олененка, которого под свою опеку взяли местные жители", - добавили в службе.

Скриншот поста (facebook.com/MNS.GOV.UA)

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