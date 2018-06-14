У Херсонській області пожежники врятували з вогню оленя (фото)

На відкритій території горіла суха трава

Недалеко від села Корсунка Херсонської області пожежники маленького оленяти, який потрапив у вогняну пастку. Про це повідомила прес-служба ГСЧС.

"На пункт зв'язку 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини Нової Каховки надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території в районі села Корсунка. Черговий караул виїхав на місце події і встановив, що горить суха трава на великій площі", - сказано в повідомленні.

Фото: Врятоване оленя (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Рятувальники залучили додаткові сили, щоб загасити пожежу. Зокрема, 10 одиниць техніки та 30 працівників лісового господарства, від ГСЧС - 11 одиниць техніки і 36 чоловік особового складу. Також допомагали місцеві жителі.

Пожежу вдалося ліквідувати через кілька годин.

"А нагородою за важку і небезпечну роботу пожежних стало врятоване життя крихітного оленяти, якого під свою опіку взяли місцеві жителі", - додали в службі.

Скріншот поста (facebook.com/MNS.GOV.UA)

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