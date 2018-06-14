Социальные страницы
Курси валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Кривому Розі водії заблокували рух заради порятунку пташеняти (відео)

STYLERТварини        14.06.2018 - 22:55
Фото: pixabay.com/aitoff
Фото: pixabay.com/aitoff

Небайдужі люди не могли залишити його в біді

У Кривому Розі водії зупинилися посеред дороги, щоб врятувати пташеня фазана. Про це повідомляє видання "Мост-Днепр".

Очевидицею інциденту, який стався недалеко від пожежної частини, стала прес-секретар ГУ ГСЧС в Дніпропетровській області Дарині Гречіщевой. Вона розповіла, що сімейство фазанів намагалося перейти дорогу, але одне з пташенят не встигло за мамою і залишилося на проїжджій частині.

Відео: Водії врятували пташеня (youtube.com/ИА "Міст-Дніпро")

"Водії зупинили рух і допомогли родині возз'єднатися знову, тим самим врятували маленьке життя. Рятувальники Дніпра, які їхали в пожежну частину Кривого Рогу, стали свідками інциденту і дякують рятівника за допомогу птахам", - сказала вона.

Нагадаємо, як в Херсонській області пожежники врятували з вогню оленяти.

Рятувальники залучили додаткові сили, щоб загасити пожежу. Зокрема, 10 одиниць техніки та 30 працівників лісового господарства, від ГСЧС - 11 одиниць техніки і 36 чоловік особового складу. Також допомагали місцеві жителі.

Що ви не знали про найяскравішу блондинку з ВІА Гри

"Я б так не зміг": мережу вразив єнот, який 20 годин ліз на хмарочос (відео) Чоловік упіймав рибу-мутанта з головою голуба (відео)
Теги: спасение, птица, тварини
"Я народився в Радянському Союзі": відомий український продюсер зібрався на ЧС-2018 в Росію
Відомий український спортсмен загинув у свій день народження
У мами Ляшка знайшли нову квартиру на Печерську
"Випробовують нерви на міцність?": українців обурила реклама ЧС-2018 в центрі Києва (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся