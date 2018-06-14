У Кривому Розі водії заблокували рух заради порятунку пташеняти (відео)

Небайдужі люди не могли залишити його в біді

У Кривому Розі водії зупинилися посеред дороги, щоб врятувати пташеня фазана. Про це повідомляє видання "Мост-Днепр".

Очевидицею інциденту, який стався недалеко від пожежної частини, стала прес-секретар ГУ ГСЧС в Дніпропетровській області Дарині Гречіщевой. Вона розповіла, що сімейство фазанів намагалося перейти дорогу, але одне з пташенят не встигло за мамою і залишилося на проїжджій частині.

Відео: Водії врятували пташеня (youtube.com/ИА "Міст-Дніпро")

"Водії зупинили рух і допомогли родині возз'єднатися знову, тим самим врятували маленьке життя. Рятувальники Дніпра, які їхали в пожежну частину Кривого Рогу, стали свідками інциденту і дякують рятівника за допомогу птахам", - сказала вона.

Нагадаємо, як в Херсонській області пожежники врятували з вогню оленяти.

Рятувальники залучили додаткові сили, щоб загасити пожежу. Зокрема, 10 одиниць техніки та 30 працівників лісового господарства, від ГСЧС - 11 одиниць техніки і 36 чоловік особового складу. Також допомагали місцеві жителі.

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