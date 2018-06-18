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В одесском дельфинарии во время шоу родился дельфиненок

STYLERЖивотные        18.06.2018 - 19:55

Информацию подтвердило руководство дельфинария

В одесском дельфинарии "Немо" родился маленький дельфиненок прямо во время шоу. Об этом сообщает местный сайт Ivasi.news.

В воскресенье, 17 июня, в одесском дельфинарии "Немо" появился на свет дельфиненок. Роды прошли прямо во время воскресного шоу. Мама маленького дельфина – самка по имени Пенелопа. Это невероятное зрелище смогли увидеть все 600 зрителей, которые присутствовали на шоу. Они аплодисментами поприветствовали Пенелопу и ее малыша.

Представители дельфинария "Немо" подтвердили рождение маленького дельфина.

 "Молодая самка Пенелопа уже приводила потомство несколько лет назад: в 2015 году она родила малышку Никсу. Сама Пенелопа также появилась на свет в "Немо", — сообщили в дельфинарии.

Также они отметили, что этот детеныш – уже 26-ой дельфин, который появился в водах "Немо" за всю историю его существования.

Видео: Рождение дельфина (YouTube/Сайт города Одессы 048.uа)

Взрослые самки дельфинов рожают в среднем по одному детенышу раз в два года. Зрелости они достигают к четырем годам.  Беременность у дельфинов длится, в зависимости от разновидности, от 10 до 16 месяцев и всегда рождается только один дельфиненок.

Кстати, мы публиковали удивительное видео с дельфинами, которое сняли жители Лазурного.

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Теги: животные
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