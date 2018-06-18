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В одеському дельфінарії під час шоу народився дельфінятко

STYLERТварини        18.06.2018 - 19:55

Інформацію підтвердило керівництво дельфінарію

В одеському дельфінарії "Немо" народився маленький дельфінятко прямо під час шоу. Про це повідомляє місцевий сайт Ivasi.news.

У неділю, 17 червня, в одеському дельфінарії "Немо" з'явився на світ дельфінятко. Пологи пройшли прямо під час недільного шоу. Мама маленького дельфіна – самка на ім'я Пенелопа. Це неймовірне видовище змогли побачити всі 600 глядачів, які були присутні на шоу. Вони оплесками привітали Пенелопу і її малюка.

Представники дельфінарію "Немо" підтвердили народження маленького дельфіна.

"Молода самка Пенелопа вже приводила потомство кілька років тому: в 2015 році вона народила дівчинку Никсу. Сама Пенелопа також з'явилася на світ в "Немо", — повідомили в дельфінарії.

Також вони зазначили, що цей дитинча – вже 26-ої дельфін, який з'явився в водах "Немо" за всю історію його існування.

Відео: Народження дельфіна (YouTube/Сайт міста Одеси 048.іа)

Дорослі самки дельфінів народжують у середньому по одному дитинчаті раз у два роки. Зрілості вони досягають до чотирьох років. Вагітність у дельфінів триває, залежно від різновиду, від 10 до 16 місяців і завжди народжується тільки одне дельфінятко.

До речі, ми публікували дивовижне відео з дельфінами, яке зняли жителі Лазурного.

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Теги: тварини
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