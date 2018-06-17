Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Дружелюбные дельфины: удивительное видео, которое сняли жители Лазурного

STYLERLIFE        17.06.2018 - 22:55
Иллюстративное фото (pixabay)
Иллюстративное фото (pixabay)

Дельфины подплыли очень близко к берегу

Жители поселка Лазурное сняли на видео дельфинов, которые подплыли к самому берегу. Видео опубликовал местный житель Сергей Крылов на своей странице в Facebook.

Веселые дельфины подплыли очень близко к берегу поселка Лазурное Херсонской области. Они плескались почти возле самого берега, абсолютно не боясь отдыхающих и местных жителей.

Автор видео утверждает, что это не первый раз дельфины подплывают так близко.

Ранее местные жители были обеспокоены тем, что вода уже совсем теплая, а дельфины перестали подплывать к берегу. Они связывали это со строительством Крымского моста, которое мешало диким животным проходить через пролив. Но ученые считают, что дело в том, что дельфины приплывают к берегу в поисках мелкой рыбы, которая появляется не раньше июля.

"Дельфинов на мелководье Черного моря у курортов Херсонской области сейчас действительно встретишь нечасто. Однако дело не в том, что мост перекрыл им дорогу из Азовского моря в Черное. Такие сооружения дельфинов вообще не отпугивают, так как эти млекопитающие не воспринимают их, как фактор беспокойства. К примеру, поднимаясь по Днепру вслед за косяками сельди, они без всяких проблем пересекают пространство и под железнодорожным, и под Антоновским мостом у Херсона", - объяснил старший научный сотрудник Черноморского биосферного заповедника Дмитрий Черняков.

Кстати, жителей Одесской области напугал смерч.

Ученых шокировали результаты исследования в Черном море (video.rbc.ua)

В Кривом Роге водители заблокировали движение ради спасения птенца (видео) В Херсонской области пожарные спасли из огня олененка (фото)
Теги: животные, Херсонская область, дельфин
"Угрожает здоровью украинцев": нардеп требует отменить КиевПрайд-2018 (фото)
Нужны свидетели: семья лидера группы Ріаnобой срочно просит о помощи
"Экстренная остановка и сбой движения": подростки устроили ЧП в метро (видео)
"Настоящий человек": Владимир Зеленский призвал освободить Олега Сенцова
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь