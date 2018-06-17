Дружелюбные дельфины: удивительное видео, которое сняли жители Лазурного

Дельфины подплыли очень близко к берегу

Жители поселка Лазурное сняли на видео дельфинов, которые подплыли к самому берегу. Видео опубликовал местный житель Сергей Крылов на своей странице в Facebook.

Веселые дельфины подплыли очень близко к берегу поселка Лазурное Херсонской области. Они плескались почти возле самого берега, абсолютно не боясь отдыхающих и местных жителей.

Автор видео утверждает, что это не первый раз дельфины подплывают так близко.

Ранее местные жители были обеспокоены тем, что вода уже совсем теплая, а дельфины перестали подплывать к берегу. Они связывали это со строительством Крымского моста, которое мешало диким животным проходить через пролив. Но ученые считают, что дело в том, что дельфины приплывают к берегу в поисках мелкой рыбы, которая появляется не раньше июля.

"Дельфинов на мелководье Черного моря у курортов Херсонской области сейчас действительно встретишь нечасто. Однако дело не в том, что мост перекрыл им дорогу из Азовского моря в Черное. Такие сооружения дельфинов вообще не отпугивают, так как эти млекопитающие не воспринимают их, как фактор беспокойства. К примеру, поднимаясь по Днепру вслед за косяками сельди, они без всяких проблем пересекают пространство и под железнодорожным, и под Антоновским мостом у Херсона", - объяснил старший научный сотрудник Черноморского биосферного заповедника Дмитрий Черняков.

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