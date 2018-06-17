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Доброзичливі дельфіни: дивовижне відео, яке зняли жителі Лазурного

STYLERLIFE        17.06.2018 - 22:55
Ілюстративне фото (pixabay)
Ілюстративне фото (pixabay)

Дельфіни підпливли дуже близько до берега

Мешканці селища Лазурне зняли на відео дельфінів, які підпливли до самого берега. Відео опублікував місцевий житель Сергій Крилов на своїй сторінці в Facebook.

Веселі дельфіни підпливли дуже близько до берега селища Лазурне Херсонської області. Вони плескалися майже біля самого берега, абсолютно не боячись відпочиваючих і місцевих жителів.

Автор відео стверджує, що це не перший раз дельфіни підпливають так близько.

Раніше місцеві жителі були стурбовані тим, що вода вже зовсім тепла, а дельфіни перестали підпливати до берега. Вони пов'язували це з будівництвом Кримського моста, яке заважало диким тваринам проходити через протоку. Але вчені вважають, що справа в тому, що припливають дельфіни до берега в пошуках дрібної риби, яка з'являється не раніше липня.

"Дельфінів на мілководдя Чорного моря біля курортів Херсонської області зараз дійсно зустрінеш нечасто. Однак справа не в тому, що міст перекрив їм дорогу з Азовського моря в Чорне. Такі споруди дельфінів взагалі не відлякують, так як ці ссавці не сприймають їх, як фактор непокою. Приміром, піднімаючись по Дніпру слідом за косяками оселедців, вони без всяких проблем перетинають простір і під залізничним, і під Антоновським мостом біля Херсона", - пояснив старший науковий співробітник Чорноморського біосферного заповідника Дмитро Черняков.

До речі, мешканців Одеської області налякав смерч.

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Теги: тварини, Херсонская область, дельфин
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