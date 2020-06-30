На пляже обнаружили гигантскую медузу: впечатляющее фото рекордсмена

На пляже в Британии обнаружили медузу гигантских размеров. Огромное животное вынесло волнами, и оно распласталось на берегу океана.

Интересно, что медузу нашла пятилетняя девочка, которая гуляла по пляжу с отцом. Ребенку показалось, что это всего лишь тень, пишет Daily Mail.

Как оказалось, это огромная двухметровая цианея. Арктическую цианею считают самой крупной медузой Мирового океана. Обычно они вырастают не более 50-60 см, но встречаются экземпляры с диаметром купола, достигающим двух метров. Щупальца таких крупных экземпляров способны вытягиваться до 30 метров. Самая большая найденная медуза достигала 36,5 метра, а диаметр "шапки" составлял 2,3 метра.

Сообщается, что мужчина боялся подпускать ребенка к потенциально опасному созданию, но девочка все же уговорила его сделать снимок.

"Все, кому я показывал снимок, были в шоке. Надеюсь, Эрин запомнит этот день надолго", - сказал он.

В Британии на пляже нашли гигантскую медузу (фото: dailymail.co.uk)

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