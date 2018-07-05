При пожаре на ферме погибли 300 экзотических животных

Возгорание произошло в результате удара молнии
В США на ранчо в Южной Флориде при пожаре погибли около 300 экзотических животных. Об этом сообщает 7 News Miami со ссылкой на владельца ранчо Блейка Калдиримоглу.
Возгорание на ранчо возникло в результате удара молнии в амбар. В результате погибло множество животных, среди которых редкие черепахи и рыбы из Мадагаскара, Индии, Африки, Италии и других стран.
Владелец ранчо Блейк Калдиримоглу рассказал что собирал и выращивал животных в течение семи лет.
"К моменту, когда я приехал к амбару, он был весь охвачен пламенем и спасать было уже некого", — сказал он.
По словам пожарных ,которые тушили возгорание, ситуацию усугубило то, что амбар построен из дерева, потому огонь быстро распространился по зданию. В результате пожара ранчо амбар частично обрушился.
Сообщается, что никто из людей не пострадал.
Блейк Калдиримоглу говорит, что собирается восстановить сгоревший амбар и коллекцию экзотических животных.
Напомним, что работник АЗС, который оперативно ликвидировал пожар, стал героем соцсетей.
Мужчина не растерялся, и, несмотря на опасность, потушил огонь в машине. На опубликованном в сети видео видно, как работник АЗС быстро минимизировал повреждения от огня. Он достал огнетушитель и за считанные секунды локализовал пожар и потушил огонь под капотом машины.
Акция за запрет производства меха в Украине