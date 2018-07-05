Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

При пожежі на фермі загинуло 300 екзотичних тварин

STYLERТварини        05.07.2018 - 12:55
Фото: facebook.com MNS.GOV.UA
Фото: facebook.com MNS.GOV.UA

Займання сталося в результаті удару блискавки

У США на ранчо в Південній Флориді при пожежі загинули близько 300 екзотичних тварин. Про це повідомляє 7 News Miami з посиланням на власника ранчо Блейка Калдіримоглу.

Загоряння на ранчо виникло в результаті удару блискавки в комору. В результаті загинуло багато тварин, серед яких рідкісні черепахи і риби з Мадагаскару, Індії, Африки, Італії та інших країн.

Власник ранчо Блейк Калдіримоглурозповів, що збирав і вирощував тварин протягом семи років.

"До моменту, коли я приїхав до комори, він був весь охоплений полум'ям і рятувати було вже нікого", — сказав він.

За словами пожежників ,які гасили пожежу, ситуацію ускладнило те, що комору побудований з дерева, тому вогонь швидко поширився по будівлі. В результаті пожежі ранчо комору частково обрушився.

Повідомляється, що ніхто з людей не постраждав.

Блейк Калдіримоглу говорить, що збирається відновити згорілий комору і колекцію екзотичних тварин.

Нагадаємо, що працівник АЗС, який оперативно ліквідував пожежу, став героєм соцмереж.

Чоловік не розгубився, і, незважаючи на небезпеку, загасив вогонь в машині. На опублікованому в мережі відео видно, як працівник АЗС швидко мінімізував пошкодження від вогню. Він дістав вогнегасник і за лічені секунди локалізував пожежу загасив вогонь під капотом машини.

Акція за заборону виробництва хутра в Україні

Пухнастий дегустатор: стала відома доля кота, який сидів у вітрині київського магазину Не беріть додому диких звірів: українцям пояснили, чому не можна забирати жителів лісу
Теги: пожар, тварини
День Національної поліції України: як у Києві пройшли урочисті заходи (фоторепортаж)
"Ставали на коліна": у посольстві США до Героя України Ігоря Гордійчука вишикувалася черга
Стала відома причина смерті відомого гумориста і зірки КВК
"Немає там на що дивитися": Маркевич розкритикував збірну Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся