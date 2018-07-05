При пожежі на фермі загинуло 300 екзотичних тварин

Займання сталося в результаті удару блискавки

У США на ранчо в Південній Флориді при пожежі загинули близько 300 екзотичних тварин. Про це повідомляє 7 News Miami з посиланням на власника ранчо Блейка Калдіримоглу.

Загоряння на ранчо виникло в результаті удару блискавки в комору. В результаті загинуло багато тварин, серед яких рідкісні черепахи і риби з Мадагаскару, Індії, Африки, Італії та інших країн.

Власник ранчо Блейк Калдіримоглурозповів, що збирав і вирощував тварин протягом семи років.

"До моменту, коли я приїхав до комори, він був весь охоплений полум'ям і рятувати було вже нікого", — сказав він.

За словами пожежників ,які гасили пожежу, ситуацію ускладнило те, що комору побудований з дерева, тому вогонь швидко поширився по будівлі. В результаті пожежі ранчо комору частково обрушився.

Повідомляється, що ніхто з людей не постраждав.

Блейк Калдіримоглу говорить, що збирається відновити згорілий комору і колекцію екзотичних тварин.

Нагадаємо, що працівник АЗС, який оперативно ліквідував пожежу, став героєм соцмереж.

Чоловік не розгубився, і, незважаючи на небезпеку, загасив вогонь в машині. На опублікованому в мережі відео видно, як працівник АЗС швидко мінімізував пошкодження від вогню. Він дістав вогнегасник і за лічені секунди локалізував пожежу загасив вогонь під капотом машини.

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