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"От души задули": работник АЗС, который оперативно ликвидировал пожар, стал героем соцсетей (видео)

STYLERLIFE        02.07.2018 - 16:59
Фото: УНИАН
Фото: УНИАН

Мужчина не растерялся, и, несмотря на опасность, потушил огонь в машине

В Василькове произошло возгорание легкового автомобиля прямо на АЗС во время заправки. Об этом сообщает информационный портал "Киев оперативный" на своей страничке в Facebook.

Мужчина не растерялся, и, несмотря на опасность, потушил огонь в машине. На опубликованном в сети видео видно, как работник АЗС быстро минимизировал повреждения от огня. Он достал огнетушитель и за считанные секунды локализовал пожар и потушил огонь под капотом машины.

"Если бы не реакция этого "пистолетчика" на газовой АЗС в Василькове могло бы очень плохо кончиться. Уважаемые автовладельцы, пожалуйста, следите за состоянием своего авто. Скорее всего, именно неисправность привела к возгоранию", - сказано в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

По последним данным при пожаре никто не пострадал.

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на этот инцидент и похвалили работника АЗС за профессионализм.

"Красавчик, в штаны не наложил!!! Премию в тройном размере за то, что заправку спас!" - пишет Сергей Иванов.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области на ходу загорелся пригородный поезд.

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Теги: пожар, АЗС
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