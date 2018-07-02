Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.28
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.5
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.28
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.5
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Від душі задули": працівник АЗС, який оперативно ліквідував пожежу, став героєм соцмереж (відео)

STYLERLIFE        02.07.2018 - 16:59
Фото: УНІАН
Фото: УНІАН

Чоловік не розгубився, і, незважаючи на небезпеку, загасив вогонь в машині

У Василькові трапилось займання легкового автомобіля прямо на АЗС під час заправки. Про це повідомляє інформаційний портал "Київ оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Чоловік не розгубився, і, незважаючи на небезпеку, загасив вогонь в машині. На опублікованому в мережі відео видно, як працівник АЗС швидко мінімізував пошкодження від вогню. Він дістав вогнегасник та за лічені секунди локалізував пожежу і загасив вогонь під капотом машини.

"Якби не реакція цього "пістолетчика" на газовій АЗС у Василькові могло б дуже погано скінчитися. Шановні автовласники, будь ласка, слідкуйте за станом свого авто. Скоріше за все, саме несправність призвела до загоряння", - сказано в повідомленні.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

За попередніми даними при пожежі ніхто не постраждав.

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на цей інцидент та похвалили працівника АЗС за професіоналізм.

"Красунчик, в штани не наклав!!! Премію в потрійному розмірі за те, що заправку врятував!" - пише Сергій Іванов.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області на ходу загорівся приміський поїзд.

Історія подорожчання проїзду в громадському транспорті

"Закидали пляшками з горючою": у Києві згоріли дотла торгові ряди (фото) У Рівному підпалили квартиру, в якій знаходився депутат (фото)
Теги: пожар, АЗС
"Хочу застерегти людей": українка розповіла про обурливий інцидент з великим туроператором
На Прикарпатті через негоду в річку змило ресторан (відео)
"Мурашки по шкірі": почесний караул в Канаді змінили під звуки української пісні (відео)
45-річна Ванесса Параді вперше вийшла заміж (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся