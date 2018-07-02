"Від душі задули": працівник АЗС, який оперативно ліквідував пожежу, став героєм соцмереж (відео)

Чоловік не розгубився, і, незважаючи на небезпеку, загасив вогонь в машині

У Василькові трапилось займання легкового автомобіля прямо на АЗС під час заправки. Про це повідомляє інформаційний портал "Київ оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Чоловік не розгубився, і, незважаючи на небезпеку, загасив вогонь в машині. На опублікованому в мережі відео видно, як працівник АЗС швидко мінімізував пошкодження від вогню. Він дістав вогнегасник та за лічені секунди локалізував пожежу і загасив вогонь під капотом машини.

"Якби не реакція цього "пістолетчика" на газовій АЗС у Василькові могло б дуже погано скінчитися. Шановні автовласники, будь ласка, слідкуйте за станом свого авто. Скоріше за все, саме несправність призвела до загоряння", - сказано в повідомленні.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

За попередніми даними при пожежі ніхто не постраждав.

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на цей інцидент та похвалили працівника АЗС за професіоналізм.

"Красунчик, в штани не наклав!!! Премію в потрійному розмірі за те, що заправку врятував!" - пише Сергій Іванов.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

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