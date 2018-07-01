Пекельний поїзд: в Івано-Франківській області на ходу зайнялася електричка

Люди вистрибували з вікон

В Івано-Франківській області на ходу загорівся приміський поїзд. Про це повідомили на сторінці спільноти dtp.kiev.ua у соціальній мережі Facebook.

У місті Коломия, Івано-Франківської області, в районі вулиць Галицький шлях і Коломийська, загорівся приміський пасажирський поїзд. Один вагон згорів повністю.

Пасажирам довелося вистрибувати з вікон, так як весь склад був оповитий чорним димом. На місце події були викликані співробітники ДСНС, рятувальники та швидка медична допомога.

"Приміський поїзд на три вагона загорівся на переїзді в районі вулиць Галицький шляхта Коломийська. З поїзда йшов чорний дим. Пасажири вистрибували з вікон, вибігали з дверей – всі рятувалися, як могли. На місці працювали співробітники ДСНС, бригади швидкої допомоги і рятувальники. Поки невідомо, що могло стати причиною загоряння", – йдеться в повідомленні.

На щастя, ніхто з пасажирів серйозно не постраждав, а поїзд швидко загасили.

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

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