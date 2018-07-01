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Адский поезд: в Ивано-Франковской области на ходу загорелась электричка

STYLERLIFE        01.07.2018 - 10:44
Фото: Электричка (РБК-Украина)
Фото: Электричка (РБК-Украина)

Люди выпрыгивали из окон

В Ивано-Франковской области на ходу загорелся пригородный поезд. Об этом сообщили на странице сообщества dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook.

В городе Коломыя, Ивано-Франковской области, в районе улиц Галицкий путь и Коломыйская, загорелся пригородный пассажирский поезд. Один вагон выгорел полностью.

Пассажирам пришлось выпрыгивать из окон, так как весь состав был окутан черным дымом. На место происшествия были вызваны сотрудники ГСЧС, спасатели и скорая медицинская помощь.

"Пригородный поезд на три вагона загорелся на переезде в районе улиц Галицкий путьи Коломыйская. Из поезда шел черный дым. Пассажиры выпрыгивали из окон, выбегали из дверей – все спасались, как могли. На месте работали сотрудники ГСЧС, бригады скорой помощи и спасатели. Пока неизвестно, что могло стать причиной возгорания", – говорится в сообщении.

К счастью, никто из пассажиров серьезно не пострадал, а поезд быстро потушили.

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Напомним, в Николаеве бросился под поезд молодой актер.

В Николаеве из-за несчастной любви совершил самоубийство 26-летний актер. Парень бросился под тепловоз. Правоохранители обнаружили у погибшего предсмертную записку, адресованную его подруге. Пара длительное время жила вместе, однако расписаны не были.

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Теги: поезд, пожар, происшествие
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