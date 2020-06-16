ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В реку Днепр произошел сброс канализации: киевлян предупредили об опасности

STYLERЖивотные    16.06.2020 - 10:09
В реку Днепр произошел сброс канализации: киевлян предупредили об опасности
В Днепр в Киеве вытекла канализация (коллаж: РБК-Украина)

В реку Днепр вытекли канализационные потоки из автостанции

В реку Днепр произошел сброс канализации из автостанции "Выдубичи". Из-за аварии загрязнена окружающая среда, а киевлян просят воздержаться от купания на пляжах в этом районе.

Так, в Киевводоканале уже предупредили, что автостанцию отключили от водоснабжения. Это сделали для того, чтобы предотвратить дальнейший слив стоков на поверхность.

Кроме того, авария произошла на канализационной сети, которая не находится на балансе водоканала, а принадлежит автостанции, поэтому ее должен ремонтировать балансодержатель.

В ходе обследования было также обнаружено самовольное подключение к городским сетям водоснабжения.

В реку Днепр произошел сброс канализации: киевлян предупредили об опасности

В реку Днепр произошел сброс канализации (фото: vodokanal.kiev.ua)

"Мы осознаем, что это создаст определенные неудобства для пассажиров, однако в другой способ прекратить утечку стоков невозможно. Поэтому надеемся на ваше понимание ситуации и ждем от администрации автостанции быстрых шагов решения этой проблемы", - отметили в Киевводоканале.

А вот в КГГА отметили, что городские пляжи Киева открыты только как прибрежные зоны отдыха. Мэр столицы заявил, что на них запрещено купаться.

Как мы писали ранее, в Украине заработали пляжи, но врач-эпидемиолог указала на важный нюанс.

Также сообщалось, что в Одессе вода поменяла цвет, из-за этого стоит жуткий запах.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины пляж
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь