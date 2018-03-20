"Самый страшный враг птиц - голод": советы, как спасти жизнь замерзающим аистам

Орнитолог рассказал, в каких условиях у аистов больше шансов выжить

На сегодня распространяется очень много информации о том, как помогать аистам, которые уже прилетели и оказались в непростых условиях. Орнитолог львовского Государственного музея естествознания НАН Украины, кандидат биологических наук Андрей Бокотей поделился профессиональными советами. Об этом написали на странице "State Museum of Natural History (Lviv)" в соцсети Facebook.

"Аисты, вернувшись из зимовки или на миграционном пути, довольно часто оказываются в сложных погодных условиях. Иногда они вынуждены пережидать снижения температуры и снегопады по несколько суток", - рассказал эксперт.

Отмечается, что аист - птица больших размеров и даже сильные морозы ему не страшны.

"Наибольшим врагом птиц является голод. Однако, аисты, которые преодолели длинный миграционный путь (иногда до 10 тыс. км), всегда готовы к непредсказуемым погодным условиям и их энергетических запасов обычно хватает, чтобы переждать непогоду", - рассказали в музее.

Орнитолог музея отметил: если вы знаете место, где остановились аисты, не надо поднимать вокруг него шум и распространять эту информацию.

Фото: Аисты (facebook.com/groups/353166251698282)

"Птицам нужен покой! Стоя неподвижно они сохраняют энергию и имеют значительно больше шансов дожить до потепления. Каждый полет - это потеря сил, которые нужны им сейчас как никогда", - подчеркнул эксперт.

"Если же Вы считаете, что птицам очень нужна Ваша помощь (хотя в целом это не так), можно обустроить для них кормушку. Подходить к аистам на расстояние ближе 50 м не надо. На этом расстоянии можно выложить на снегу поляну из сена, соломы или веток. Сюда Вы будете выкладывать птицам пищу", - рассказал Бокотей.

Основной корм аистов - это насекомые, рыба, земноводные, грызуны.

"Растительную пищу эти птицы не принимают! Поэтому зерно, хлеб, вареный картофель и др. птицы есть будут, но пользы это им не принесет. Аистов следует кормить рыбой, мясом или яйцами. Рыба может быть морская или пресноводная, но категорически не соленая!" – подчеркнул орнитолог.

"Аист не умеет жевать пищу, он глотает целым куском, поэтому вся подготовленная для него пища должна быть измельченная. Мясо может быть в виде отходов: куриные головы, потроха и др." – отметил эксперт.

Однако, по его словам, подобная подкормка имеет и другую сторону медали.

"Если птицы не будут есть разложенную еду, она привлечет четвероногих хищников (кошки, лисы), которые создадут дополнительный фактор беспокойства, а возможно и смертельной опасности. Поэтому следует хорошо подумать, принесет Ваша подкормка пользу, или вред", - написали в музее.

"Если же птицы совсем ослабли и не реагируют на движения людей, их следует забрать, отогреть и временно разместить в хозяйственных постройках вместе с домашними животными", - рассказал орнитолог.

Скриншот поста (facebook.com/LvivMuseum)

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