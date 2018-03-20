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"Найстрашніший ворог птахів - голод": поради, як врятувати життя замерзаючим лелекам

STYLERТварини        20.03.2018 - 16:34
Фото: Лелеки (facebook.com/Iryna Telka)
Фото: Лелеки (facebook.com/Iryna Telka)

Орнітолог розповів, в яких умовах у лелек більше шансів вижити

Наразі поширюється дуже багато інформації про те, як допомагати лелекам, які вже прилетіли і опинилися в непростих умовах. Орнітолог львівського Державного музею природознавства НАН України, кандидат біологічних наук Андрій Бокотей поділився професійними порадами. Про це написали на сторінці "State Museum of Natural History (Lviv)" в соцмережі Facebook.

"Лелеки, повернувшись із зимівлі або на міграційному шляху, досить часто опиняються в складних погодних умовах. Іноді вони змушені перечікувати зниження температури і снігопади по кілька діб", - розповів експерт.

Зазначається, що лелека - птах великих розмірів і навіть сильні морози йому не страшні.

"Найбільшим ворогом птахів є голод. Однак, лелеки, які подолали довгий міграційний шлях (іноді до 10 тис. км), завжди готові до непередбачуваних погодних умов і їх енергетичних запасів зазвичай вистачає, щоб перечекати негоду", - розповіли в музеї.

Орнітолог музею зазначив: якщо ви знаєте місце, де зупинилися лелеки, не треба піднімати навколо нього шум і поширювати цю інформацію.

Фото: Лелеки (facebook.com/groups/353166251698282)

"Птахам потрібен спокій! Стоячи нерухомо вони зберігають енергію і мають значно більше шансів дожити до потепління. Кожен політ - це втрата сил, які потрібні їм зараз як ніколи", - підкреслив експерт.

"Якщо ж Ви вважаєте, що птахам дуже потрібна Ваша допомога (хоча в цілому це не так), можна облаштувати для них годівницю. Підходити до лелек на відстань ближче 50 м не треба. На цій відстані можна викласти на снігу галявину з сіна, соломи або гілок. Сюди Ви будете викладати птахам їжу", - розповів Бокотей.

Основний корм лелек - це комахи, риби, земноводні, гризуни.

"Рослинну їжу ці птахи не вживають! Тому зерно, хліб, варену картоплю і ін. птиці їстимуть, але користі це не принесе. Лелек слід годувати рибою, м'ясом чи яйцями. Риба може бути морська або прісноводна, але категорично не солона!" – підкреслив орнітолог.

"Лелека не вміє жувати їжу, він ковтає цілим шматком, тому вся підготовлена для нього їжа повинна бути подрібнена. М'ясо може бути у вигляді відходів: курячі голови, тельбухи та ін." – зазначив експерт.

Однак, за його словами, подібна підживлення має і іншу сторону медалі.

"Якщо птахи не будуть їсти розкладену їжу, вона приверне чотириногих хижаків (кішки, лисиці), які створять додатковий фактор неспокою, а можливо і смертельної небезпеки. Тому слід добре подумати, принесе Ваша підгодівля користь або шкоду", - написали в музеї.

"Якщо ж птахи зовсім ослабли і не реагують на рухи людей, їх слід забрати, відігріти і тимчасово розмістити в господарських будівлях разом з домашніми тваринами", - розповів орнітолог.

Скріншот поста (facebook.com/LvivMuseum)

До речі, волонтери рятують від смерті лелек, які повернулися в Україну.

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