Щенкам из Чернобыльской зоны нашли новые дома в США

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Животных из зоны ЧАЭС привезли в Штаты

В зоне Чернобыльской АЭС неподалеку от четвертого реактора волонтеры обнаружили более тысячи бездомных собак, и решили заняться их судьбой. Первые 15 щенков из зоны отчуждения уже приземлились в США. Об этом сообщает ТСН.

В начале лета международные волонтеры начали делать бездомным собакам грин-карты и искать семьи за рубежом. На 200 щенков из зоны ЧАЭС, которых в течение нескольких лет должны отправить за рубеж, прислали более 300 запросов.

Сначала бездомных собак перевезли в Славутич, а затем начали отправлять в Штаты. Щенкам перед отправлением в другую страну сделали необходимые прививки и вживили микрочипы. Теперь у четырехлапых будут свои семьи.

Видео: 15 щенков прилетели в Америку (YouTube/ТСН)

Напомним, что именно четвертый реактор расположенной возле Припяти атомной электростанции был разрушен в результате взрыва 26 апреля 1986 года, который вызвал загрязнение окружающей территории радиоактивными веществами.

Ранее сообщалось, что в Одессе появился Хатико.

На одном из пляжей города собака целый день ждала свою пожилую хозяйку, которая так и не пришла. Женщина ушла купаться в море, оставив вещи на берегу.

Кстати, ЕС предоставил 5 млн евро помощи населению Чернобыльской зоны.

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