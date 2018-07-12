Цуценятам з Чорнобильської зони знайшли нові домівки в США

Фото: pixabay.com/Free-Photos

Тварин із зони ЧАЕС привезли в Штати

У зоні Чорнобильської АЕС неподалік від четвертого реактора волонтери виявили більше тисячі бездомних собак, і вирішили зайнятися їх долею. Перші 15 цуценят із зони відчуження вже приземлилися в США. Про це повідомляє ТСН.

На початку літа міжнародні волонтери почали робити безпритульним собакам грін-карти і шукати родини за кордоном. На 200 цуценят із зони ЧАЕС, яких протягом кількох років повинні відправити за кордон, надіслали понад 300 запитів.

Спочатку бездомних собак перевезли в Славутич, а потім почали відправляти в Штати. Цуценятам перед відправленням в іншу країну зробили необхідні щеплення і вживили мікрочіпи. Тепер у чотирилапих будуть свої сім'ї.

Відео: 15 цуценят прилетіли в Америку (YouTube/ТСН)

Нагадаємо, що саме четвертий реактор розташованої біля Прип'яті атомної електростанції був зруйнований в результаті вибуху 26 квітня 1986 року, що спричинив забруднення навколишньої території радіоактивними речовинами.

Раніше повідомлялося, що в Одесі з'явився Хатіко.

На одному з пляжів міста собака цілий день чекала свою літню господиню, яка так і не прийшла. Жінка пішла купатися в море, залишивши речі на березі.

До речі, ЄС надав 5 млн євро допомоги населенню Чорнобильської зони.

Що ви не знали про Чорнобильську катастрофу (відео: STYLER.rbc.ua)