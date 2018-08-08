Тайна любви котов к коробкам раскрыта: вы будете удивлены!

Кошка в коробке (фото: Wikimedia Commons)

8 августа во всем мире отмечается День кошек

Часто в сети появляются видео с котами, которые могут уместиться в маленькой коробочке. Эти ролики собирают миллионы просмотров.

Но почему, спросите вы, котика потянуло в ту коробку? Ответ есть! Британские ученые из университета Линкольна выяснили, что большинство домашних кошек любят сидеть в коробках из-за того, что чувствуют себя в них в безопасности.

Кот в коробке

Кроме того, пишет Daily Mail, тесное пространство позволяет мозгу животных активнее выделять эндорфины.

Исследователи уверяют, что коробки позволяют кошкам расслабиться и перестать тревожиться. Кроме того, таким образом можно снизить общий уровень агрессивности животного.

Так что коробка может стать наиболее быстрым способом адаптировать животное в новом доме. А кошки, у которых нет своей собственной "зоны комфорта" в виде коробки, адаптируются к новым хозяевам и условиям в два раза медленнее.

Кот в коробке (giphy.com)

Ах, да, чуть не забыли. 8 августа во всем мире отмечается День кошек - World Cat Day. С праздником вас и ваших любимцев!

Котики в коробке (фото: Wikimedia Commons)

Кстати, в сети появился пес-двойник знаменитой певицы Мадонны.