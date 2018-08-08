Таємниця любові котів до коробок розкрита: ви будете здивовані!

Кішка в коробці (фото: Wikimedia Commons)

8 серпня в усьому світі відзначається День котів

Часто в мережі з'являються відео з котами, які можуть вміститися в маленькій коробочці. Ці ролики збирають мільйони переглядів.

Але чому, запитаєте ви, котика потягнуло в ту коробку? Відповідь є! Британські вчені з університету Лінкольна з'ясували, що більшість домашніх кішок люблять сидіти в коробках через те, що почувають себе в них у безпеці.

Кіт у коробці

Крім того, пише Daily Mail, тісний простір дозволяє мозку тварин активніше виділяти ендорфіни.

Дослідники запевняють, що коробки дозволяють кішкам розслабитися і перестати турбуватися. Крім того, таким чином можна знизити загальний рівень агресивності тварини.

Так що коробка може стати найбільш швидким способом адаптувати тварина в новому будинку. А кішки, у яких немає своєї власної "зони комфорту" у вигляді коробки, адаптуються до нових господарів і умов в два рази повільніше.

Кіт у коробці (giphy.com)

Ах, так, ледь не забули. 8 серпня в усьому світі відзначається День котів - World Cat Day. Зі святом вас і ваших улюбленців!

Котики в коробці (фото: Wikimedia Commons)

До речі, в мережі з'явився пес-двійник знаменитої співачки Мадонни.