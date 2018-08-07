Maxdonna: в сети появился пес-двойник знаменитой певицы

Фото: Ретривер Макс (instagram.com/max_et_vincent)

Хозяин собаки признался, что собаке тоже нравится этот проект

Известный французский фотограф Винсент Флоурет придумал необычный проект с участием своего золотистого ретривера Макса. Флоурет переделал сценические фотографии мега-популярной американской певицы Мадонны. Снимки фотограф опубликовал на своей странице в Instagram.

Скриншот фото (instagram.com/max_et_vincent)

На фотографиях, из которых Винсент Флоурет создал целую выставку, его пес Макс перевоплотился в певицу Мадонну. Они скопировали сценические костюмы, жесты, прически и украшения. Как признался Флоурет, он переживал, что Максу эта идея не понравится, но золотистый ретривер сам получал удовольствие от переодевания и фотосессий.

Скриншот фото (instagram.com/max_et_vincent)

Снимки начали набирать популярность в сети и пользователям этот проект пришелся по душе. Они утверждают, что Макс в нарядах безумно похож на Мадонну. Некоторые раскритиковали Флоурета и сказали, что он высмеивает певицу.

Скриншот фото (instagram.com/max_et_vincent)

Однако, о проекте узнала, и сама Мадонна и ей понравились фотографии собаки, которая так на нее похожа. Она даже публиковала некоторые снимки на своей странице в Instagram.

Скриншот фото (instagram.com/madonna)

Известно также, что для продвижения проекта Винсент Флоурент организовал выставку, а потом решил продавать принты с изображением Макса. Все деньги, собранные от продажи принтов проекта Maxdonna, будут переданы в благотворительный фонд Мадонны Raising Malawi, который занимается помощью детям в Малави, страны, из которой певица привезла двоих приемных детей.

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Видео: РБК-Украина